Перша і поки єдина на всю область спеціалізована карета швидкої медичної допомоги для порятунку новонароджених з’явилася на Полтавщині: чогось подібного в комплектації салону та адаптації автомобільного шасі під таке призначення медицина регіону ще не мала.

Автомобіль унікальний не лише завдяки облаштуванню та інноваційному наповненню фургона. Як йдеться в офіційному повідомленні МОЗ України, шасі Fiat Ducato доробляли під призначення. Навіть амортизаційну систему, що мінімізує будь-які поштовхи під час руху, додатково доукомплектували.

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Справжня "лікарня на колесах", яку придбав Дитячий фонд ООН (UNICEF Ukraine), дозволяє надавати невідкладну допомогу і транспортувати малюків із найменшою вагою.

Медичний блок салону обладнано всім необхідним, починаючи від спеціальної апаратури до холодильника для зберігання медикаментів. Тут все ідентично стаціонарному відділенню лікарні, але в меншому масштабі.

Передати області унікальний автомобіль швидкої медичної допомоги для порятунку новонароджених особисто прибув голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде. Фото: Полтавська ОВА

Машина й справді унікальна. Подбали й про належні умови комфорту як породіллям з дитиною, так і медикам.

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Для підтримання стабільної заданої температури в салоні та притоку всередину чистого повітря в літню спеку чи в тріскучі морози взимку належний мікроклімат забезпечує кондиціонер та автономний обігрівач.

Спеціалізований автомобіль Fiat Ducato якнайкраще підходить для виїзду навіть у глибинку області, оскільки ця модель посідає в продажах друге місце в Європі, лідирує не тільки в себе на малій батьківщині в Італії, але й у Швейцарії, Польщі, Греції, Угорщині, Словаччині та Норвегії.

В останньому поколінні машин виробник використовує потужний турбодизельний двигун MultiJet з робочим об’ємом 2.3 л, який видає 130 к.с. Споживання палива тут доволі ощадливе, починається від 7,3 л на 100 кілометрів пробігу. Для бюджетного закладу це значно знижує вартість володіння такою технікою.

На Полтавщині працює єдина неонатологічна бригада обласної лікарні імені Скліфосовського. Команда лікарів транспортує маловагових, передчасно народжених, тяжкохворих дітей з усіх куточків області у відділення реанімації для подальшої інтенсивної терапії.

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Торік неонатологічна бригада здійснила 29 екстрених виїздів. Але то були поїздки каретою швидкої медичної неонатологічної допомоги попереднього покоління. Тепер на виклики медики поїдуть сучасною машиною, яку вже порівнюють з "лікарнею на колесах".

Фото: МОЗ України, Полтавська ОВА