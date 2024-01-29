Естонські благодійники поповнили автопарк медичної роти десантників повнопривідним транспортом для евакуації поранених з лінії фронту до стабілізаційних пунктів.

Надійшли пікапи різних виробників, з-поміж яких основу складають Isuzu, Mitsubishi. Щоправда, усі позашляховики дооснащено кузовними надбудовами. Це не класичні кунги заокругленої конфігурації цивільного туристичного призначення, а коробкоподібної конструкції.

Таке виконання кузова дозволяє парамедику середньої статури надавати в дорозі допомогу покаліченому захиснику напівстоячи чи навіть присівши на боковому відкидному кріслі. В машинах евакуації поранених така висота салону необхідна, оскільки медику зручніше проводити необхідні маніпуляції.

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Салон пікапа також зазнав змін. Для розміщення лежачих поранених стандартні ноші не входять в кузов за довжиною. Це можливо тільки на відкритій платформі з відкинутим заднім бортом. Для усунення цієї проблеми в кабіні демонтували задній ряд сидінь, зрізали задню стінку та вирівняли підлогу по висоті кузова.

Завдяки такому рішенню автомобіль отримав рівну платформу, в якій ноші по довжині вписуються у внутрішні розміри салону та кунгу. При цьому задні двостулкові двері можуть зачинятися. Щоправда, вони тут не з вертикальних половинок, а з горизонтальних бортів - нижнього стандартного від пікапа та верхнього від встановленої надбудови.

Відсутність задньої стінки кабіни та наявність задніх герметичних дверей дозволяє взимку тримати в салоні необхідну температуру. Її забезпечує стандартна система опалення пікапа. При цьому гарне вентилювання збережено. Влітку належний комфорт забезпечить кондиціонер, потужності якого цілком достатньо для утримання заданої температури в кабіні та додатковій площі кунга.

У кунгу, окрім покаліченого на ношах, можна перевозити ще одного сидячого пораненого, оскільки вздовж правого борту закріплено два відкидні сидіння – супровідному медику і пасажиру. Ще одне місце пасажирське місце для перевезення пораненого є біля водія.

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Таким чином, екіпаж евакуаційного санітарного автомобіля у складі водія та парамедика може перевозити до стабілізаційного пункту одного лежачого та двох сидячих поранених.

Така версія пікапів, що до того ж має купольний захист РЕБ, зроблена завдяки старанням та фінансуванню волонтерського проєкту естонського стартапа-підприємця Рагнара Сасса і його благодійного фонду "69 Сніффінг Бригада".

Активна благочинність цієї організації розпочалася ще з весни 2022 року. Допомога від естонців та їх однодумців з усієї Європи йде конвоями у вигляді автомобілів, устаткування та обладнання, різноманітних гуманітарних вантажів я к для українських військових, так і для цивільних.

Фото: Юрій Бондар / Facebook