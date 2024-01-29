Эстонские благотворители пополнили автопарк медицинской роты десантников полноприводным транспортом для эвакуации раненых с линии фронта в стабилизационные пункты.

Поступили пикапы разных производителей, из которых основу составляют Isuzu, Mitsubishi. Правда, все внедорожники дооснащены кузовными надстройками. Это не классические кунги скругленной конфигурации гражданского туристического назначения, а коробковидной конструкции.

Такое исполнение кузова позволяет парамедику среднего телосложения оказывать в пути помощь искалеченному защитнику полустоя или даже присев на боковом откидном кресле. В машинах эвакуации раненых такая высота салона необходима, поскольку медику удобнее производить необходимые манипуляции.

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Салон пикапа также претерпел изменения. Для размещения лежачих раненых стандартные носилки не входят в кузов по длине. Это возможно только на открытой платформе с откинутым задним бортом. Для устранения этой проблемы в кабине демонтировали задний ряд сидений, срезали заднюю стенку и выровняли пол по высоте кузова.

Благодаря такому решению автомобиль получил ровную платформу, на которой носилки по длине вписываются во внутренние размеры салона и кунга. При этом задняя двустворчатая дверь может закрываться. Правда, они здесь не из вертикальных половинок, а с горизонтальных бортов – нижнего стандартного от пикапа и верхнего от установленной надстройки.

Отсутствие задней стенки кабины и наличие задней герметической двери позволяет зимой держать в салоне необходимую температуру. Ее обеспечивает стандартная система отопления пикапа. При этом хорошее вентилирование сохранено. Летом надлежащий комфорт обеспечит кондиционер, мощности которого достаточно для удержания заданной температуры в кабине и дополнительной площади кунга.

В кунге, кроме искалеченного на носилках, можно перевозить еще одного сидящего раненого, поскольку вдоль правого борта закреплены два откидных сиденья – сопровождающему медику и пассажиру. Еще одно место пассажирское место для перевозки раненого возле водителя.

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Таким образом, экипаж эвакуационного санитарного автомобиля в составе водителя и парамедика может перевозить в стабилизационный пункт одного лежащего и двух сидячих раненых.

Такая версия пикапов, что к тому же имеет купольную защиту РЭБ, сделана благодаря стараниям и финансированию волонтерского проекта эстонского стартапа-предпринимателя Рагнара Сасса и его благотворительного фонда "69 Сниффинг Бригада".

Активная благотворительность этой организации началась еще весной 2022 года. Помощь от эстонцев и их единомышленников со всей Европы идет конвоями в виде автомобилей, оборудования и различных гуманитарных грузов как для украинских военных, так и для гражданских.

Фото: Юрий Бондарь / Facebook