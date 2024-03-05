Первая и пока единственная на всю область специализированная карета скорой медицинской помощи для спасения новорожденных появилась на Полтавщине: чего-то подобного в комплектации салона и адаптации автомобильного шасси под такое назначение медицина региона еще не имела.

Автомобиль уникален не только благодаря обустройству и инновационному наполнению фургона. Как говорится в официальном сообщении МОЗ Украины, шасси Fiat Ducato дорабатывали под назначение. Даже амортизационную систему, что минимизирует любые толчки во время движения, дополнительно доукомплектовали.

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Настоящая "больница на колесах", которую приобрел Детский фонд ООН (UNICEF Ukraine), позволяет оказывать неотложную помощь и транспортировать малышей с наименьшим весом.

Медицинский блок салона оборудован всем необходимым, начиная от специальной аппаратуры до холодильника для хранения медикаментов. Здесь все идентично стационарному отделению больницы, но в меньшем масштабе.

Передать области уникальный автомобиль скорой медицинской помощи для спасения новорожденных лично прибыл глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде. Фото: Полтавская ОГА

Машина действительно уникальная. Позаботились и о надлежащих условиях комфорта как роженицам с ребенком, так и медикам.

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Для поддержания стабильной заданной температуры в салоне и притока внутрь чистого воздуха в летнюю жару или в трескучие морозы зимой надлежащий микроклимат обеспечивает кондиционер и автономный обогреватель.

Специализированный автомобиль Fiat Ducato лучше всего подходит для выезда даже в глубинку области, поскольку эта модель занимает в продажах второе место в Европе, лидирует не только у себя на малой родине в Италии, но и в Швейцарии, Польше, Греции, Венгрии, Словакии и Норвегии.

В последнем поколении машин производитель использует мощный турбодизельный двигатель MultiJet с рабочим объемом 2.3 л, который выдает 130 л.с. Потребление топлива здесь довольно экономное, начинается от 7,3 л на 100 километров пробега. Для бюджетного учреждения это значительно снижает стоимость владения такой техникой.

На Полтавщине работает единственная неонатологическая бригада областной больницы имени Склифосовского. Команда врачей транспортирует маловесных, преждевременно рожденных, тяжелобольных детей со всех уголков области в отделение реанимации для дальнейшей интенсивной терапии.

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В прошлом году неонатологическая бригада осуществила 29 экстренных выездов. Но это были поездки на карете скорой медицинской неонатологической помощи предыдущего поколения. Теперь на вызовы медики поедут современной машиной, которую уже сравнивают с "больницей на колесах".

Фото: Минздрав Украины, Полтавская ОГА