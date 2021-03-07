Они могли выбрать любую, но украинский голкипер выбрал "скромную" Q7.

Спонсор футбольного клуба "Милан" (Испания) компания Audi AG предоставила возможность игрокам выбрать любую модель компании, на которой они будут ездить в этом сезоне. Автомобили не подарили, а предоставили в аренду на один год. Впрочем, каждый футболист мог выбрать любую модель из линейки Audi, доступных в Испании.

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Самую дешевую среди избранных выбрал Карим Бензема, его А5 стоит 52 тысячи евро. Украинец Андрей Лунин, голкипер "Милана", выбрал Audi Q7 50 TDI, которая стоит около 80 тысяч евро.

Другие футболисты не были такими скромными – кто-то взял Audi E-Tron Sportback 55 quattro, Q8, RS 7, а кто-то – Audi RS Q8 за 160 тысяч евро.

Смотрите видео, какие Audi раздали футболистам "Милана":