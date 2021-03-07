Вони могли обрати будь-яку, але український голкіпер обрав "скромну" Q7.

Спонсор футбольного клубу "Мілан" (Іспанія) компанія Audi AG надала можливість гравцям обрати будь-яку модель компанії, на якій вони будуть їздити цього сезону. Автомобілі не подарували, а надали в оренду на один рік. Втім, кожен футболіст міг обрати будь-яку модель з лінійки Audi, доступних в Іспанії.

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Найдешевшу серед обраних обрав Карім Бензема, його А5 коштує 52 тисячі євро. Українець Андрій Лунін, голкіпер "Мілану", вибрав Audi Q7 50 TDI, який коштує близько 80 тисяч євро.

Інші футболісти не були такими скромними – хто взяв Audi E-Tron Sportback 55 quattro, Q8, RS 7, а хто – Audi RS Q8 за 160 тисяч євро.

Дивіться відео, які Audi роздали футболістам "Мілану":