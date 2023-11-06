Теперь микроавтобус Ford Transit, оборудованный для маломобильных групп населения, будет перевозить ветеранов на реабилитацию.

Финальный свисток в начавшемся еще в октябре футбольном матче на стадионе Черкасс между командой чиновников "Черкасские власти" и предпринимателей "Черкасский бизнес" прозвучал только в нынешнюю пятницу. Несмотря на то, что власти проиграли со счетом 2:6, на самом деле победил муниципальный спортивный клуб «Днепр». Это по его инициативе прошел благотворительный матч, в ходе которого собирались деньги на приобретение микроавтобуса для перевозки ветеранов-инвалидов российско-украинской войны.

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Средства собрали и вот 3 ноября на том же стадионе "Черкассы-Арена" раздался финальный свисток, поставивший точку в благотворительной игре: автобус Ford Transit, доставлен в Черкассы и торжественно вручен спорткомплексу.

Этот автомобиль оборудован всем необходимым, чтобы обеспечить комфортную перевозку защитников в спортивные площадки МСК "Днепр", где они смогут заниматься реабилитацией и восстанавливать свое здоровье.

В частности, авто оснащено специальным подъемником и другим оборудованием, которое поможет удобно перевозить людей с травмами опорно-двигательного аппарата.

Микроавтобус имеет 2-литровый дизельный двигатель мощностью 130 л.с., крутящий момент которого составляет 360 Нм и 6-ступенчатую механическую коробку переключения передач.