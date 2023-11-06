Відтепер мікроавтобус Ford Transit, обладнаний для маломобільних груп населення, буде перевозити ветеранів на реабілітацію.

Фінальний свисток у розпочатому ще в жовтні футбольному матчі на стадіоні Черкас між командою чиновників "Черкаська влада" і та підприємців "Черкаський бізнес" пролунав лише нинішньої п’ятниці. Попри те, що представники влади програли з рахунком 2:6, насправді переміг муніципальний спортивний клуб «Дніпро». Це за його ініціативи відбувся благодійний матч, в ході якого збиралися гроші на придбання мікроавтобуса для перевезення ветеранів-інвалідів російсько-української війни.

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Кошти зібрали й ось 3 листопада на тому ж стадіоні "Черкаси-Арена" пролунав фінальний свисток, що поставив крапку у благочинній грі: автобус Ford Transit, доставлено у Черкаси й урочисто вручено спорткомплексу.

Цей автомобіль обладнаний всім необхідним, щоб забезпечити комфортне перевезення захисників до спортивних майданчиків МСК "Дніпро", де вони зможуть займатися реабілітацією та відновлювати своє здоров'я.

Зокрема, авто оснащене спеціальним підйомником та іншим обладнанням, яке допоможе зручно перевозити людей з травмами опорно-рухового апарату.

Мікроавтобус має 2-літровий дизельний двигун потужністю 130 к.с., крутний момент якого становить 360 Нм, та 6-ступеневу механічну коробку перемикання передач.