Итальянская новинка поставляется в двух версиях и владельцам дорожных моделей FV Frangivento Sorpasso Stradale такой чести не выпадет.

Туринский автопроизводитель с не слишком длинной историей и узкой аудиторией – FV Frangivento, представил новинку, которая станет “бюджетной” моделью, после 1000-сильного гиперкара Asfane DieciDieci и электрического родстера Charlotte за 1,6 миллиона долларов.

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Sorpasso имеет собственную особенность. Он доступен в двух вариантах: Stradale и GTXX. Покупатели последних получили возможность сменить два “X” на выбранные ими номера. Такая вот персонализация.

Кроме этого, покупатели Sorpasso Stradale и GTXX могут принять участие в двух персональных программах, которые называются Programma Sviluppo и Programma Ego, в которых в течение 30 дней смогут работать бок о бок со стилистами над разработкой собственного автомобиля.

Sorpasso Stradale, представленный на фото в цвете Hermes Grey, имеет более чистый, более гражданский вид, тогда как Sorpasso GTXX отличается двухцветным кузовом и более агрессивным видом в стиле автомобилей группы GT3.

Хотя интерьер авто не раскрыт, однако известно, что за него отвечало историческое ателье Mario Levi Group из Турина. Также производитель сообщает об отделке лучшей кожей и оснащении интеллектуальным бортовым ассистентом, понимающим команды на естественном языке.

Sorpasso оснащен мотором V10 – атмосферным на 610 лошадиных сил в версии Stradale и турбированным 850-сильным в Sorpasso GTXX. Последний выполняет разгон до сотни за 2,9 секунды и способен достигать максимальной скорости в 345 километров в час.

Цена не упоминалась, но FV Frangivento заявляет, что энтузиасты и коллекционеры уже забронировали свои машины и получат их до конца июля.

Фото: FV Frangivento Sorpasso / FV Frangivento