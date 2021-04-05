Італійська новинка поставляється у двох версіях і власникам дорожніх моделей FV Frangivento Sorpasso Stradale такої честі не випаде.

Туринський автовиробник з не надто довгою історією і вузькою аудиторією – FV Frangivento, представив новинку, яка стане “бюджетною” моделю, після 1000-сильного гіперкара Asfane DieciDieci та електричного родстера Charlotte за 1,6 мільйона доларів.

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Sorpasso має власну особливість. Він доступний у двох варіантах: Stradale та GTXX. Покупці останніх отримали можливість змінити два “X” на обрані ними номери. Така от персоналізація.

Окрім цього, покупці Sorpasso Stradale та GTXX можуть взяти участь у двох персональних програмах, які називаються Programma Sviluppo та Programma Ego, в яких протягом 30 днів зможуть працювати пліч-о-пліч зі стилістами над розробкою власного автомобіля.

Sorpasso Stradale, представлений на фото у кольорі Hermes Grey, має чистіший, більш цивільний вигляд, тоді як Sorpasso GTXX відрізняється двоколірним кузовом і більш агресивним виглядом у стилі автомобілів групи GT3.

Хоча інтер’єр авто не розкритий, однак відомо, що за нього відповідало історичне ательє Mario Levi Group з Турину. Також виробник повідомляє про оздоблення найліпшою шкірою та оснащення інтелектуальним бортовим асистентом, що розуміє команди природною мовою.

Sorpasso оснащений мотором V10 – атмосферним на 610 кінських сил у версії Stradale і турбованим 850-сильним у Sorpasso GTXX. Останній виконує розгін до сотні за 2,9 секунди і здатен досягати максимальної швидкості у 345 кілометрів на годину.

Ціна не згадувалася, однак FV Frangivento заявляє, що ентузіасти та колекціонери вже забронювали свої машини і отримають їх до кінця липня.

Фото: FV Frangivento Sorpasso / FV Frangivento