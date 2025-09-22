ГАЗ-51 из гаража больницы громада отказалась сдавать в металлолом

Памятник установили на небольшом пьедестале вдоль перекрестка двух главных автомобильных дорог, соединяющих Гадяч - Лохвицу и Сергеевку – Петровку – Роменское. О знаковом для людей событии громада сообщила на своей ФБ странице.

Это не столько дань автопроизводителю, сколько благодарность людям, которые на таких автомобилях работали и практически до настоящего времени поддерживали их надлежащее техническое состояние в украинских хозяйствах и домовладениях. С позиций сегодняшнего дня, машина уже стала легендой, потому что несколько поколений обеспечивала стабильную работу аграрных хозяйств, промышленных, строительных, коммунальных предприятий.

Работу на таком грузовике можно считать подвигом, потому что гидроусилитель руля здесь отсутствовал. Для зимней поры кабина не комплектовалась автогрубкой, не говоря уже о кондиционере. Несмотря на такие неурядицы в комфорте, автомобиль был незаменим практически во всех сферах на протяжении 29 лет. Последний ГАЗ-51А сошел с конвейера 2 апреля 1975 года.

На создание данного памятника громада не потратила ни копейки. Все это делалось за счет местных предприятий, начиная от косметического ремонта, благоустройства площадки с пьедесталом, и заканчивая ремонтом.

Автомобиль стоял на балансе местной больницы, где давно отработал несколько своих ресурсов и его дальнейшая эксплуатация была экономически нецелесообразна. Даже карбюратор К-22 уже стал дефицитом, не говорю уже о других запчастях и агрегатах.

Да и в потреблении бензина он был прожорлив: стандартный 70-сильный рядный 6-цилиндровый двигатель брал в среднем 23 литра низкооктанового бензина на каждую сотню километров пробега. Но без 51-го восстановление страны после Второй мировой войны было бы невозможно.

После некоторого ремонта и косметических процедур легендарный ГАЗ-51А выпуска середины 70-х прошлого века завели на пьедестал – это был его последний рейс в трудовой биографии. Фото: Сергеевская община

Потертый временем и годами эксплуатации ГАЗ-51 привели в порядок работники местного коммунального предприятия. Они осуществили косметический ремонт машины, даже нанесли оригинальную краску

Практически, машина имеет конвейерный вид, хотя некоторые отличия все-таки есть. Скажем, борта металлического кузова являются уже наработками местных умельцев, поскольку они с завода шли деревянными, за исключением самосвальных версий. Подфарники передних габаритных огней и поворотов здесь также не "газоновские", потому что на самом деле там стояли плафоны в виде горизонтальной капельки.

Круглое небольшое зеркало, торчащее на небольшой штанге из водительской двери, отсутствует. Однако эти небольшие детали несоответствия никоим образом не повлияли негативом на замысел громады – он удался и заслуживает только похвалы. Особенно в такое тревожное для страны время, когда народ нуждается хотя бы в капельке позитива.

По словам председателя громады Игоря Лидового, весной на холме возле установленного памятного знака легендарному автомобилю ГАЗ-51А высевают газонную траву, цветы.