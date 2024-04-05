Николаев получил сразу десять новеньких аварийно-ремонтных машин, на которые громада ни копейки не потратила.

Технику специального исполнения на правах партнерских взаимоотношений столице корабелов приобрел Всемирный банк. Машин в подобной комплектации ремонтно-сервисной атрибутики для работы по новым технологиям обслуживания и ремонта сети водоснабжения и водоотведения город еще не имел.

В салоне ремонтного блока и во внешних шкафах каждой машины есть генераторы, водяные помпы, сварочные агрегаты, наборы различного инструмента. По сути это маленький цех, где можно проводить различные подготовительные работы для дальнейших ремонтных, восстановительных и диагностических операций на водопроводах, насосных станциях, очистных сооружениях или водопроводе.

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Надстройку на универсальном шасси Isuzu N-серии (NPR75) выполнила компания "Спец-Ком-Сервис", которая работает под брендом Polycar. Поскольку грузоподъемность автомобиля здесь всего 5 т, то согласованная с заказчиком комплектация подбиралась в компактных размерах и соответствующем весе.

Что касается ходовой, то это третий по грузоподъемности автомобиль нового поколения в линейке грузовых коммерческих машин Isuzu. Здесь стоит дизельный двигатель экологического формата Евро-5 Isuzu 4HK1. Он выдает мощность 155 л.с., работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач Isuzu MYY6S.

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Силовой агрегат считается экономичным, потребляет в смешанном цикле 12-14 л/100 км. Для сравнения: подобные ремонтно-аварийные "летучки" на шасси ГАЗ-53 потребляют почти вдвое больше – 25 л на 100 км пробега. Поэтому, выезды на Isuzu будут предприятию дешевле и ездять они на одной заправке дольше. Вместимость топливного бака 100 литров.

И хотя здесь однорядная трехместная кабина 1+2, в передней части надстройки есть хорошо оборудованный пассажирский кубрик для ремонтной бригады. Вход туда сделан традиционно – с правого борта впереди. Здесь хорошо герметизированные двери с окном. Еще одно окно пассажирского отсека надстройки установлено слева. Есть освещение, хорошая вентиляция, а для зимнего времени автономный обогреватель. Между пассажирским купе ремонтников и кабиной установлена связь.

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Все десять машин поставит на баланс коммунальное предприятие "Николаевводоканал". По завершению послепродажного обслуживания спецтехнику зарегистрируют в местном Сервисном центре МВД и введут в график дежурства.

Фото: мэрия Николаева