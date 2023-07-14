Isuzu полностью покинула российский рынок. Гарантией и поставками запчастей для автомобилей Isuzu займется "Соллерс".

Об уходе Isuzu с российского рынка сообщает агентство Kyodo. Российский автомобилестроительный холдинг "Соллерс" со своей стороны заявил о закрытии сделки по покупке 100-процентной доли "Исузу Рус”, включая производственную площадку в Ульяновске. В то же время “Соллерс” берет на себя обязательство по поставке запчастей и гарантийному ремонту автомобилей Isuzu.

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Причиной выхода с российского рынка Isuzu агентство Kyodo называет войну против Украины. Что касается завода Isuzu в Ульяновске, который находится в простое с марта прошлого года, то он перешел “Соллерсу” — компания обещает сохранить рабочие места и загрузить освободившиеся мощности с уходом Isuzu. По неофициальным данным, там организуют выпуск грузовиков Sollers Argo (китайская модель JAC N25/N35).

Завод Isuzu в Ульяновске был запущен в эксплуатацию в 2008 году, там производились малотоннажные (N-серия), среднетоннажные (F-серия) и тяжелые грузовики (серия Giga). В 2021 году с конвейера сошло 3,7 тысячи грузовиков, что соответствует примерно одному проценту глобального производства компании.

Kyodo отмечает, что по итогам 2022 финансового года, завершившегося в марте 2023-го, Isuzu зафиксировала ущерб в размере 1,7 миллиарда иен (12 миллионов долларов).