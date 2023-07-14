Isuzu повністю покинула російський ринок. Гарантією та поставками запчастин для автомобілів Isuzu займеться «Соллерс».

Про відхід Isuzu з російського ринку повідомляє агентство Kyodo. Російський автомобілебудівний холдинг "Соллерс" зі свого боку заявив про закриття угоди з купівлі 100-відсоткової частки "Ісузу Рус”, включаючи виробничий майданчик в Ульяновську. Водночас “Соллерс” бере на себе зобов'язання щодо постачання запчастин та гарантійного ремонту автомобілів Isuzu.

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Причиною виходу з російського ринку Isuzu агентство Kyodo називає війну проти України. Що ж до заводу Isuzu в Ульяновську, який знаходиться в простої з березня минулого року, то він перейшов “Соллерсу” — компанія обіцяє зберегти робочі місця і завантажити потужності, що звільнилися з відходом Isuzu. За неофіційними даними, там організують випуск вантажівок Sollers Argo (китайська модель JAC N25/N35).

Завод Isuzu в Ульяновську був запущений в експлуатацію в 2008 році, там вироблялися малотоннажні (N-серія), середньотоннажні (F-серія) та важкі вантажівки (серія Giga). 2021-го з конвеєра зійшло 3,7 тисячі вантажівок, що відповідає приблизно одному відсотку глобального виробництва компанії.

Kyodo зазначає, що за підсумками 2022 фінансового року, який завершився в березні 2023-го, Isuzu зафіксувала збиток у розмірі 1,7 мільярда єн (12 мільйонів доларів).