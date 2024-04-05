Миколаїв отримав відразу десять новеньких аварійно-ремонтних машин, на які громада жодної копійки не потратила.

Техніку спеціального виконання на правах партнерських взаємин столиці корабелів придбав Світовий банк. Машин в подібній комплектації ремонтно-сервісної атрибутики для роботи за новими технологіями обслуговування й ремонту мережі водопостачання та водовідведення місто ще не мало.

У салоні ремонтного блоку та у зовнішніх шафах кожної машини є генератори, водяні помпи, зварювальні агрегати, набори різного інструменту. По суті це маленький цех, де можна проводити різні підготовчі роботи з подальших ремонтних, відновлювальних і діагностичних операцій на водогонах, помпових станціях, очисних спорудах чи водогоні.

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Надбудову на універсальному шасі Isuzu N-серії (NPR75) виконала компанія «Спец-Ком-Сервіс», яка працює під брендом Polycar. Оскільки вантажність автомобіля тут всього 5 т, то погоджена з замовником комплектація підбиралася в компактних розмірах та відповідній вазі.

Щодо ходової, то це третій за вантажопідйомністю автомобіль нового покоління у лінійці вантажних комерційних машин Isuzu. Тут стоїть дизельний двигун екологічного формату Євро-5 Isuzu 4HK1. Він видає потужність 155 к.с., працює у парі з 6-ступінчастою коробкою передач Isuzu MYY6S.

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Силовий агрегат вважається економічним, споживає у змішаному циклі 12-14 л/100 км. Для порівняння: подібні ремонтно-аварійні "летючки" на шасі ГАЗ-53 споживають майже удвічі більше – 25 л на 100 км пробігу. Отож, виїзди на Isuzu будуть підприємству дешевшими і їздитимуть вони на одній заправці довше. Місткість паливного бака 100 літрів.

І хоча тут однорядна тримісна кабіна 1+2, в передній частині надбудови є добре облаштований пасажирський кубрик для ремонтної бригади. Вхід туди зроблено традиційно – з правого борту попереду. Тут добре герметизовані двері з вікном. Ще одне вікно пасажирського відсіку надбудови встановлено зліва. Є освітлення, гарна вентиляція, а для зимового часу автономний обігрівач. Між пасажирським купе ремонтників та кабіною встановлено зв'язок.

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Усі десять машин поставить на баланс комунальне підприємство "Миколаївводоканал". По завершенню післяпродажного обслуговування спецтехніку зареєструють у місцевому Сервісному центрі МВС і введуть у графік чергування.

Фото: мерія Миколаєва