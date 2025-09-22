ГАЗ-51 з гаража лікарні громада відмовилася здавати в брухт

Пам'ятник встановили на невеличкому п'єдесталі обабіч перехрестя двох головних автомобільних шляхів, що з'єднують Гадяч - Лохвицю та Сергіївку – Петрівку – Роменське. Про знакову для людей подію громада повідомила на своїй ФБ сторінці.

Це не стільки данина автовиробнику, скільки подяка людям, які на таких автівках працювали й практично до нинішнього часу підтримували їх належний технічний стан в українських господарствах та домоволодіннях. З погляду сьогодення, машина вже стала легендою, бо кілька поколінь забезпечувала стабільну роботу аграрних господарств, промислових, будівельних, комунальних підприємств.

Працю на такій вантажівці можна вважати за подвиг, бо гідропідсилювач керма тут був відсутній. Для зимової пори кабіна не комплектувалася автогрубкою, не кажучи вже про кондиціонер. Попри такі негаразди в комфорті, автомобіль був незамінний практично у всіх сферах упродовж 29 років. Останній ГАЗ-51А зійшов з конвеєра 2 квітня 1975 року.

На створення даного пам'ятника громада не витратила жодної копійки. Все це робилося коштом місцевих підприємств, починаючи від косметичного ремонту, доброустрою майданчика з п'єдесталом, і закінчуючи ремонтом.

Автомобіль стояв на балансі місцевої лікарні, де давно відпрацював кілька своїх ресурсів і його подальша експлуатація була економічно недоцільна. Навіть карбюратор К-22 уже став дефіцитом, не кажу чи вже про інші запчастини та агрегати.

Та й у споживанні бензину він був ненажерливий: стандартний 70-сильний рядний 6-циліндровий двигун брав у середньому 23 літри низькооктанового бензину на кожну сотню кілометрів пробігу. Але без 51-го відбудова країни після Другої світової війни була б неможлива.

Після деякого ремонту та косметичних процедур легендарний ГАЗ-51А випуску середини 70-х минулого століття завели на п'єдестал – це був його останній рейс у трудовій біографії. Фото: Сергіївська громада

Потертий часом та роками експлуатації ГАЗ-51 привели до ладу працівники місцевого комунального підприємства. Вони здійснили косметичний ремонт машини, навіть нанесли оригінальне фарбування.

Практично, машина має конвеєрний вигляд, хоча деякі відмінності все-таки є. Скажімо, борти металевого кузова є вже напрацюваннями місцевих умільців, оскільки вони з заводу йшли дерев'яними, за винятком самоскидних версій. Підфарники передніх габаритних вогнів та поворотів тут також не "газонівські", бо насправді там стояли плафони у вигляді горизонтальної крапельки.

Кругле невеличке дзеркало, що стирчало на невеличкій штанзі з дверцят водія, відсутнє. Однак ці невеличкі деталі невідповідності жодним чином не вплинули негативом на задум громади – він вдався й заслуговує тільки похвали. Особливо в такий тривожний для країни час, коли люд потребує хоча б крапельки позитиву.

За словами голови громади Ігоря Лідового, весною на пагорбі біля встановленого пам'ятного знака легендарному автомобілю ГАЗ-51А висіють газонну траву, квіти.