Гидроциклы из-за большой мощности потребляют значительное количество горючего. Поэтому, устанавливая на него ГБО, можно серьезно сэкономить.

Украинская компания "Мотор-Газ" поделилась успешным опытом установки ГБО на гидроцикл BRC Sea-Doo.

“У этого водного мотоцикла – 3-цилиндровый двигатель общей мощностью 215 л. с. Это чуть больше, чем 70 "лошадок" на цилиндр, – говорит Саад Ткаченко, технический директор компании "Мотор-Газ". – Для автомобиля такие показатели довольно внушительные. Кроме того, двигатель с механическим нагнетателем очень высокооборотистый, а максимальная мощность достигается при 6 – 7 тысячах оборотов. Чтобы обеспечить аналогичные показатели на газовом топливе, мы установили оборудование Optima с форсунками Barracuda. Баллон объемом 45 л размещен в носовой части гидроцикла. Чтобы настроить ГБО на этом водном мотоцикле, нам пришлось устроить двухчасовой тестовый цикл – гидроцикл привязали к берегу и имитировали нагрузки. Результатом мы остались довольны”.

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В результате установка ГБО на водный мотоцикл Sea-Doo динамика на автомобильном пропан-бутане оказалась идентичной разгону на бензине, а расход газа – где-то на 20% больше, чем бензина.

Это не единственный опыт установки ГБО на водную технику. В "Мотор-Газе" также установили ГБО на форсированный двигатель BRP Sea-Doo мощностью 250 л. с.

Напомним, стоит ли ставить ГБО на гибридные авто.