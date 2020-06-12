Гідроцикли через велику потужність споживають значну кількість пального. Тож, встановлюючи на нього ГБО, можна серйозно зекономити.

Українська компанія "Мотор-Газ" поділилась успішним досвідом встановлення ГБО на гідроцикл BRC Sea-Doo.

У цього водного мотоцикла – 3-циліндровий двигун загальною потужністю 215 к.с. Це трохи більше, ніж 70 "конячок" на циліндр, – говорить Саад Ткаченко, технічний директор компанії "Мотор-Газ". – Для автомобіля такі показники досить значні. Окрім того, двигун з механічним нагнітачем дуже високообертовий, а максимальна потужність досягається при 6-7 тисячах обертів. Щоб забезпечити аналогічні показники на газовому пальному, ми встановили обладнання Optima з форсунками Barracuda. Балон об'ємом 45 л розміщений в носовій частині гідроцикла. Щоб налаштувати ГБО на цьому водному мотоциклі, нам довелось влаштувати двогодинний тестовий цикл – гідроцикл прив'язали до берега та імітували навантаження. Результатом ми залишились задоволені".

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В результаті встановлення ГБО на водний мотоцикл Sea-Doo динаміка на автомобільному пропан-бутані виявилась ідентичною розгону на бензині, а витрата газу – десь на 20% більше, ніж бензину.

Це не єдиний досвід встановлення ГБО на водну техніку. В "Мотор-Газі" також встановили ГБО на форсований двигун BRP Sea-Doo потужністю 250 к.с.

Нагадаємо, чи варто ставити ГБО на гібридне авто.