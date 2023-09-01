У украинцев оказалось больше электрических автомобилей, чем у поляков, хотя численность населения сопоставима. Да и зарядок для электротранспорта в Украине больше.

В Украине рекордными темпами увеличивается количество электроавтомобилей. Например, на конец июля в Украине было зарегистрировано более 64,3 тысяч электромобилей, в том числе 62,2 тыс. легковых и чуть более 2 тысяч – коммерческих, утверждают в Институте исследований авторынка.

Это гораздо больше, чем ездило год назад – тогда на украинских дорогах было около 40,3 тысяч электроавтомобилей.

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По польским дорогам ездит чуть более 47 тысяч электромобилей, в том числе 42,2 тыс. шт. легковых и почти 4,8 тысячи грузовых. Польша также показывает худшие результаты, если сравнивать статистику подключаемых к электросети гибридов (Украина – 61,7 тыс., Польша – менее 40,7 тысяч).

Растущая популярность электромобилей в Украине объясняется отсутствием налогов на их ввоз и дефицитом нефтепродуктов, возникших минувшей весной и летом во время войны.

Ведь при ввозе в Украину автомобиля с ДВС нужно заплатить пошлины, НДС и налог в пенсионный фонд. Когда вы покупаете автомобиль с нулевым уровнем выбросов, вы освобождаетесь от этих сборов. Есть только акцизный сбор в размере 1 евро на каждый 1 кВт/ч емкости аккумулятора.

Среди самых популярных электромобилей преобладают подержанные и относительно недорогие модели. В январе-июле 2023 года в Украину импортировали более 2,4 тысячи таких машин. На первых местах расположились: Nissan Leaf (1336 шт.), Volkswagen e-Golf (1203 шт.), Tesla Model 3 (1203 шт.), Volkswagen ID.4 (852 шт.), Tesla Model Y (838 шт.) и Renault Zoe (714 шт.). Средний возраст импортируемых электромобилей составляет около 5,1 лет. Больше всего такие авто к нам завозят из США (около 30%), Китая (около 20%), а также из Германии, Норвегии и Польши.

То, что объединяет Польшу и Украину в вопросе электромобильности, — это все еще недостаточно развитая инфраструктура зарядных станций, хотя и в этой сфере ситуация в Украине лучше по сравнению с Польшей. Так, у нас насчитывается примерно 3,2 тысячи общедоступных зарядных станций, на которых можно воспользоваться примерно 11 тысячами коннекторов. Проблема в том, что часто такие зарядные станции расположены не на обычных заправках, а в сложнодоступных местах. Кроме того, электромобили приезжают в Украину с разных рынков, а значит — с разными типами разъемов. Из-за этого возникают трудности при зарядке, ведь в зависимости от страны происхождения автомобиль может иметь четыре типа медленных разъемов и пять типов быстрых.

Для сравнения, в Польше летом 2023 года работало более 2,9 тысячи зарядных станций, на которых было примерно 5,9 тысячи коннекторов. Несмотря на инвестиции, рост спроса на такие услуги и финансирование сферы в Польше расширение сети зарядных станций не слишком ускоряется.