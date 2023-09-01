В українців виявилося більше електричних авто, ніж у поляків, хоча кількість населення співставна. Та й зарядок для електротранспорту в Україні більше.

В Україні рекордними темпами зростає кількість електроавто. Наприклад, станом на кінець липня в Україні було зареєстровано понад 64,3 тис. електромобілів, у тому числі 62,2 тисяч легкових і трохи більше 2 тисяч – комерційних.

Це значно більше, ніж їздило рік тому – тоді на українських дорогах було близько 40,3 тис. електроавтомобілів.

До речі стало відомо, чому в Китаї викидають на звалище майже нові авто

На польських дорогах їздить понад 47 тисяч електромобілів, у тому числі 42,2 тис. шт. легкових та майже 4,8 тисячі вантажних. Польща також показує гірші результати, якщо порівнювати статистику гібридів, що підключаються до електромережі (Україна – 61,7 тис., Польща – менше 40,7 тисячі).

Зростаюча популярність електромобілів в Україні пояснюється відсутністю податків на їх ввезення та дефіцитом нафтопродуктів, які виникли минулої весни та літа під час війни.

Адже при ввезенні в Україну автомобіля з ДВЗ потрібно заплатити мито, ПДВ і податок до пенсійного фонду. Коли ви купуєте автомобіль з нульовим рівнем викидів, ви звільняєтеся від цих зборів. Є лише акцизний збір у розмірі 1 євро за кожен 1 кВт/год ємності акумулятора.

Серед найпопулярніших електромобілів переважають вживані та відносно недорогі моделі. Протягом січня-липня 2023 року до України імпортували понад 2,4 тисячі таких машин. На перших місцях розташувалися: Nissan Leaf (1336 шт.), Volkswagen e-Golf (1203 шт.), Tesla Model 3 (1203 шт.), Volkswagen ID.4 (852 шт.), Tesla Model Y (838 шт.) і Renault Zoe (714 шт.). Середній вік імпортованих електромобілів становить близько 5,1 року. Найбільше такі авто до нас завозять із США (близько 30%), Китаю (приблизно 20%), а також з Німеччини, Норвегії та Польщі.

Те, що об’єднує Польщу та Україну у питанні електромобільності, — це все ще недостатньо розвинута інфраструктура зарядних станцій, хоча і в цій сфері ситуація в Україні краща у порівнянні з Польщею. Так, у нас налічується приблизно 3,2 тисячі загальнодоступних зарядних станцій, на яких можна скористатися приблизно 11 тисячами конекторів. Проблема полягає в тому, що часто такі зарядні станції розташовані не на звичайних заправках, а у складнодоступних місцях. Крім того, електромобілі приїжджають до України з різних ринків, а отже — з різними типами роз’ємів. Через це виникають труднощі під час заряджання, адже залежно від країни походження автомобіль може мати чотири типи повільних роз’ємів і п’ять типів швидких.

Для порівняння, у Польщі влітку 2023 року працювали понад 2,9 тисячі зарядних станцій, на яких було приблизно 5,9 тисячі конекторів. Попри інвестиції, зростання попиту на такі послуги та фінансування сфери в Польщі, розширення мережі зарядних станцій не надто прискорюється.