Фотокартки з тисячами забутих автомобілів на світлинах з Китаю облетіли весь світ і тільки нещодавно стало відомо, що це не складські запаси нерозпроданих авто…

Насправді на усіх фото зображено не нові електромобілі, а вже добряче спрацьовані й для сьогоднішнього дня застарілі за своїми характеристиками. Це – кладовище покинутих автівок, які з часом підуть на утилізацію.

Подібні автоцвинтарі є практично у всіх мегаполісах, їх заповнення почалося ще з 2019 року. Походження подібних звалищ прозаїчне – це наслідки доволі вражаючого і колись бурхливого ринку спільного використання електромобілів. Дещо подібне було, коли Китай розгортав схеми спільного використання велосипедів. Пригадали гори веліків? Тут – аналогічно.

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Під проект спільного використання поїздок у КНР заснували тисячі компаній, які використовували щедрі державні стимули. Однак у 2019 році підтримка була скорочена і програма поступово почала згортатися. По-перше, палку в колеса цьому почину встромила відмова органів місцевої влади у наданні безкоштовних паркувальних місць. По-друге, на зміну застарілим технологіям прийшли електромобілі нового покоління.

Зголоднів? Хот-дог давно став найпопулярнішим "перекусом" для водіїв та мандрівників, які зупиняються на заправці. А на АЗК WOG хот-доги давно в списку фаворитів їхніх гостей. Скуштуйте, щоб зрозуміти, чому вони так полюбилися тим, хто в дорозі. Рекламна інформація

Зазначені фактори практично поклали край програмі спільного використання автомобілів, що привело більшість амбітних стартапів до банкрутства. Економісти визнали, що модель спільного використання поїздок з одного боку була невдалою, але з іншого вона прискорила розробку більш сучасних електромобілів і спонукала населення Китаю купувати електротягові машини у власне користування.

Тепер в мегаполісах ламають голову над тим, як утилізувати старі машини, кількість яких щоднини зростає. Фото: italiador.com

Нині КНР стала найбільшим ринком у світі, на який припадає 60% світового парку електромобілів сучасного рівня. Зображені на світлинах повністю електричні міські автомобілі BJEV EC3 зразка 2017 року вважаються застарілими й находять спочинок на автомобільних цвинтарях, віддавши вулиці й автомагістралі новішим електромобілям.

Частково на звалищах є зовсім нові електромобілі збанкрутілих компаній, аварійні та непродані машини. Експерти зафіксували на фото купу кросоверів Toyota bZ4x і хетчбеків VW ID.3 без номерних знаків, припаркованих поруч із купами вживаних седанів таксі від Geely і BAIC.

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Також є непродані електромобілі від Changan, що не витримали цінової війни з Tesla, але у них, на відміну від вживаних машин з автопарків, є всі шанси знайти нових власників.

Нині місцеві органи влади шукають рішення утилізації машин і особливо повторного використання дорогоцінних матеріалів після переробки акумуляторів, оскільки стільки ресурсів втрачати не дуже резонно.