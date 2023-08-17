У рейтингу експортерів нових автомобілів Китай випередив Німеччину і став другим за величиною постачальником у світі. Тепер у планах китайців - обігнати Японію і стати першим.

Найімовірніше досягти задуманого Китай зможе уже наприкінці нинішнього року. Саме такий прогноз озвучили у своєму дослідженні експерти Moody’s Analytics.

"Китай швидко відновився після пандемії, коли він випередив Південну Корею у 2021 році та Німеччину в 2022 році. Зайнявши другу за величиною сходинку експортерів автомобілів, він доволі швидко погнав далі і зупинятися не планує", — йдеться у звіті агентства кредитних рейтингів.

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Наразі стрімке зростання попиту на електромобілі сприяло загальним обсягам експорту автомобілів з Китаю, що суттєво перевищив допандемійний рівень.

Тапер Китай в обсягах експорту автомобілів на світові ринки по всіх континентах впритул підійшов до Японії. У першій половині 2023 року надходження Китаю від експорту електромобілів подвоїлися порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Роботизовані технології виробництва дозволили випускати мільйони автомобілів. Фото: thestatesman.com

Експортне лідерство в поставках автомобілів на світовий ринок Японія утримує з 2019 року, однак загальний експорт автомобілів з Японії і Таїланду ще не повернувся у допандемійний рівень.

У Китаї сталося навпаки. Попиту китайському автопрому додали конкурентні переваги у виробництві літій-іонних батарей.



"Наступні п’ять років стануть нашому автопрому ключовим періодом трансформації та модернізації галузі”, — сказав старший керівник Китайської асоціації виробників автомобілів (CAAM) Лі Шаохуа на галузевій конференції Китайського центру автомобільних технологій. Фото: deccanherald.com

У згаданому звіті експерти Moody’s наголошують на акумуляторному прориві, оскільки Китай нині виробляє більш ніж половину світових запасів літію. Саме тому найбільші світові автомобільні компанії створили виробничі потужності в Китаї.

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"Дійсно, швидкість, з якою Китай охопив нові технології в автомобільній промисловості, є неперевершеною", — зазначили економісти та підсилили цю думку конкретним фактом: світові продажі електромобілів у 2022 році зросли до понад 10 мільйонів і Китай тут лідирував, заволодівши долею майже у 60% ринку.