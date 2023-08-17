В рейтинге экспортеров новых автомобилей Китай опередил Германию и стал вторым по величине поставщиком в мире. Теперь в планах китайцев – обогнать Японию и стать первым.

Скорее всего, достичь задуманного Китай сможет уже в конце нынешнего года. Именно такой прогноз озвучили в исследовании эксперты Moody's Analytics.

"Китай быстро восстановился после пандемии, когда он опередил Южную Корею в 2021 году и Германию в 2022 году. Заняв вторую по величине ступеньку экспортеров автомобилей, он довольно быстро погнал дальше и останавливаться не планирует", - говорится в отчете агентства кредитных рейтингов.

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В настоящее время стремительный рост спроса на электромобили способствовал общим объемам экспорта автомобилей из Китая, что существенно превысило допандемийный уровень.

Китай в объемах экспорта автомобилей на мировые рынки по всем континентам вплотную подошел к Японии. В первой половине 2023 г. поступления Китая от экспорта электромобилей удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Роботизированные технологии производства позволили производить миллионы автомобилей. Фото: thestatesman.com

Экспортное лидерство в поставках автомобилей на мировой рынок Япония удерживает с 2019 года, однако общий экспорт автомобилей из Японии и Таиланда еще не вернулся в допандемический уровень.

В Китае произошло наоборот. Спросу китайского автопрома добавили конкурентные преимущества в производстве литий-ионных батарей.



"Следующие пять лет станут нашему автопрому ключевым периодом трансформации и модернизации отрасли", - сказал старший руководитель Китайской ассоциации производителей автомобилей (CAAM) Ли Шаохуа на отраслевой конференции Китайского центра автомобильных технологий. Фото: deccanherald.com

В упомянутом отчете эксперты Moody's подчеркивают аккумуляторный прорыв, поскольку Китай сейчас производит более половины мировых запасов лития. Поэтому крупнейшие мировые автомобильные компании создали производственные мощности в Китае.

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"Действительно, скорость, с которой Китай охватил новые технологии в автомобильной промышленности, неотразима", — отметили экономисты и усилили это мнение конкретным фактом: мировые продажи электромобилей в 2022 году выросли более чем до 10 миллионов и Китай здесь лидировал, завладев долей почти в 60% рынка.