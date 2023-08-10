В июле украинцы отвалили преимущество электрическим автомобилям из КНР.
За прошлый месяц украинцы приобрели 924 легковых автомобиля, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром.
Читайте также: За китайским электромобилем стоимостью 12,5 тысяч долларов выстроилась очередь
Из этого количества: новых – 616 ед; б/у – 308 ед.
Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 83%.
Самые популярные модели легковушек китайского происхождения, прошедшие в июле свою первую регистрацию в Украине:
- Volkswagen ID.4 – 326 ед.;
- Volkswagen ID.6 – 70 ед.;
- DongFeng/Honda M-NV – 64 ед.;
- Toyota BZ4X – 52 ед.;
- Honda E – 50 ед.;
- Chery Tiggo 4 – 27 ед.;
- Chery Tiggo 2 – 24 ед.;
- MG HS – 20 ед.;
- Volkswagen ID.3 – 17 ед.;
- Jetour X70 – 17 ед.