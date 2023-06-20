На китайский электромобиль JAC Yiwei EV3 еще до начала официальной продажи производитель получил десять тысяч заказов.

За неполный месяц с момента объявления о предварительных продажах концерн JAC получил 10 000 заявок на электрический Yiwei EV3. Отгрузка машины потребителям идет с колес, количество желающих приобрести недорогую экономическую и надежную машину, ценник которой стартует с 89 000 юаней (463,5 тыс. грн), постоянно растет.

Новичок с мощной аккумуляторной батареей получил систему суперэлектрического привода девять в одном, систему кондиционирования воздуха и систему защиты от столкновения. У машины две версии электромотора.

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В первом случае EV3 укомплектовали 95-сильным электродвигателем (70 кВт) и батареей на 41 кВт*ч, что позволяет проехать 405 км. В более мощном втором исполнении был поставлен 136-сильный электрический силовой агрегат (100 кВт) и аккумулятор на 51,5 кВт*ч. Запас хода «великана» доведен до 505 км.

У EV3 есть шесть разных ценников, стоимость зависит от комплектации. Фото: пресс-служба Jac Group

Обе моторные комплектации позволяют развивать максимальную скорость 150 км/ч. Машина при этом устойчива, легка в управлении. На передней оси у нее стоит подвеска McPerson, а на задней – торсионная. На обеих осях дисковые тормоза.

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C 17 июня центры обслуживания JAC Yiwei по всей стране начали передавать заказанные автомобили потребителям. Владельцами премьерного автомобиля за первые дни сбыта стали более трех тысяч счастливчиков. Еще семь тысяч человек из числа первых записанных в очередь получат свои машины до конца этой недели.

Не тесно, аккуратно и уютно – вот такой салон EV3 предлагает JAC Group покупателям. Фото: пресс-служба Jac Group

Помимо цены, привлекательными оказались условия приобретения электрокара – субсидирование покупки и расширенное 60-месячное финансирование, которое компания предложила потребителям на внутреннем рынке.

В дополнение к таким стимулам будет пожизненная гарантия на три электрических компонента, пожизненная бесплатная помощь на дороге, бесплатная услуга по установке зарядного порта и в качестве вишенки на торте – два года бесплатного трафика интернета для развлечений (5 Гб в месяц).