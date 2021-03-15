Доступны три комплектации, а максимальный запас хода составляет 300 км. Цены – от 6 до 12 тысяч долларов.

Компания Volkswagen совместно с JAC открыли прием заказов на новый бюджетный электромобиль Sol E10X. Об этом сообщает Autoweek.

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Официальная премьера Sol E10X состоялась в прошлом году в Поднебесной на автосалоне в Гуанчжоу. Этому не помешала даже всемирная паника вокруг коронавируса.

Габариты Sol E10X: длина – 3600 мм, база – 2390 мм. В салоне могут быть 4 или 5 посадочных мест. Мощность установленного на передней оси электромотора составляет 41-61 л.с. в зависимости от комплектации. Максимальная скорость немного превышает 100 км/ч.

Новый электромобиль может оснащаться тремя вариантами аккумуляторной батареи, емкость которой может составлять 15, 19,7 или 30,2 кВт/ч. Они обеспечивают запас хода без подзарядки в 150, 200 или 302 км соответственно.

В стандартное оснащение Sol E10X входят: цифровая "приладка", водительская подушка безопасности, кондиционер, система крепления детского кресла Isofix и ABS. Салон имеет комбинированную обшивку из ткани и экокожи.

Sol E10X в базовой комплектации стоит чуть больше 6 100 долларов, а в топовой – около 12 тысяч долларов. Это один из самых дешевых электромобилей в мире.