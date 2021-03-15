Доступні три комплектації, а максимальний запас ходу складає 300 км. Ціни – від 6 до 12 тисяч доларів.

Компанія Volkswagen спільно з JAC відкрили приймання замовлень на новий бюджетний електромобіль Sol E10X. Про це повідомляє Autoweek.

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Офіційна прем'єра Sol E10X відбулася минулого року в Піднебесній на автосалоні в Гуанчжоу. Цьому не завадила навіть всесвітня паніка навколо коронавірусу.

Габарити Sol E10X: довжина – 3 600 мм, база – 2 390 мм. У салоні можуть бути 4 або 5 посадочних місць. Потужність встановленого на передній осі електромотора складає 41-61 к.с. залежно від комплектації. Максимальна швидкість трохи перевищує 100 км/год.

Новий електромобіль може оснащуватися трьома варіантами акумуляторної батареї, ємність якої може становити 15, 19,7 або 30,2 кВт/год. Вони забезпечують запас ходу без підзарядки в 150, 200 або 302 км відповідно.

У стандартне оснащення Sol E10X входять цифрова "приладка", водійська подушка безпеки, кондиціонер, система кріплення дитячого крісла Isofix і ABS. Салон має комбіновану обшивку з тканини та екошкіри.

Sol E10X в базовій комплектації коштує трохи більше 6 100 доларів, а в топовій - близько 12 тисяч доларів. Це один з найдешевших електромобілів в світі.