Окрім того, компанія почала співробітництво з виробником електромобілів NIO при створенні абсолютного нової серії електроавто серії е.

20 січня в Китаї відбулась онлайн-конференція виробника автомобілів JAC Motors. На ній представили нову стратегію компанії та абсолютно нову модель кросовера JS4.

Генеральний директор JAC International Девід Джанг оголосив про "Нову еру 3.0 для підрозділу легкових автомобілів".

Мова йде про введення нових стандартів якості при розробці та виробництві автомобілів разом з німецьким Volkswagen. Також оголошено про співробітництво зі стартапом NIO при створенні абсолютно нової лінійки автомобілів е-серії. Окрім того, анонсовано новий седан J-серії.

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На презентації вперше було представлено нову модель кросовера JAC JS4. Він уособлює новій підхід до дизайну компанії – різкі, рублені форми, вузькі світлодіодні світлові прилади, одночасно зі збереженням фірмового стилю JAC.

Автомобіль оснащено повністю цифровою панеллю приладів з можливістю анімації (як у Volkswagen та Peugeot), мультимедійною системою з підключенням Car Play та повним набором систем безпеки (відслідковування рядності, сліпих зон, панорамного огляду тощо).

JAC JS4 поки що не електричний – має під капотом 1,5-літровий 147-сильний двигун з турбонадувом. Коробки передач – як механічна, так і варіатор на вибір. Авто також оснащене системами попередження про відчинення дверей, безконтактним відкриванням двері багажника тощо.

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В Україні новий JAC JS4 з'явиться в 2022 році. Натомість в 2021 році українці побачать в автосалонах великий кросовер JS8 та літбек J7.