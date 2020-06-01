Також німецький концерн планує до кінця року стати найбільшим акціонером китайського постачальника компонентів Gotion High-Tech.

Компанія Volkswagen оголосила, що до кінця 2020 року збільшить свою долю у спільному підприємстві JAC-Volkswagen з 50% до 75%, для чого інвестує близько мільярда євро. І зупинятись на трьох чвертях німецький виробник не збирається.

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Спільне підприємство у Китаї було створене три роки тому, спеціально для розробки батарейних моделей і сервісів електричної мобільності. Раніше збільшення долі іноземної компанії було заборонено законодавством, однак у 2018 році уряд КНР зробив виняток для компанії BMW, що стало юридичним прецедентом і відкрило можливості для інших.

У Volkswagen в КНР є спільні підприємства з концернами FAW і SAIC: в них частка німців як і раніше не перевищує 50%. Із розширенням частки в СП з JAC, Volkswagen почне активніше інвестувати в підприємство і до 2025 року планує побудувати в місті Хефей завод для виробництва електрокарів і дослідницький центр.

Крім того, марка Volkswagen стане “першим світовим автовиробником, який безпосередньо інвестує в китайського постачальника акумуляторів”. До кінця року вона стане найбільшим акціонером компанії Gotion High-Tech Co., Ltd., що займається виробництвом батарей, в тому числі для електромобілів. Німці викуплять 26% акцій фірми приблизно за 1,1 млрд євро, аби “отримати більш глибокі ноу-хау в області акумуляторів” від розробки і виробництва до переробки. Контракти з іншими постачальниками батарей (LG Chem, Samsung, SKI Innovation) від цього не постраждають, запевняють німці.

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