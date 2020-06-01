Также немецкий концерн планирует до конца года стать крупнейшим акционером китайского поставщика компонентов Gotion High-Tech.

Компания Volkswagen объявила, что до конца 2020 года увеличит свою долю в совместном предприятии JAC-Volkswagen с 50% до 75%, для чего инвестирует около миллиарда евро. Но останавливаться на трех четвертях немецкий производитель не собирается.

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Совместное предприятие в Китае было создано три года назад, специально для разработки батарейных моделей и сервисов электрической мобильности. Ранее увеличение доли иностранной компании было запрещено законодательством, однако в 2018 году правительство КНР сделало исключение для компании BMW, что стало юридическим прецедентом и открыло возможности для других.

У Volkswagen в КНР совместные предприятия с концернами FAW и SAIC: в них доля немцев по-прежнему не превышает 50%. С расширением доли в СП с JAC, Volkswagen начнет активнее инвестировать в предприятие и к 2025 году планирует построить в городе Хефей завод для производства электрокаров и исследовательский центр.

Кроме того, марка Volkswagen станет “первым мировым автопроизводителем, который непосредственно инвестирует в китайского поставщика аккумуляторов”. До конца года она станет крупнейшим акционером компании Gotion High-Tech Co., Ltd., занимающаяся производством батарей, в том числе для электромобилей. Немцы выкупят 26% акций фирмы примерно за 1,1 млрд евро, чтобы “получить более глубокие ноу-хау в области аккумуляторов” от разработки и производства до переработки. Контракты с другими поставщиками батарей (LG Chem, Samsung, SKI Innovation) от этого не пострадают, уверяют немцы.

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