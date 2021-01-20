Кроме того, компания начала сотрудничество с производителем электромобилей NIO при создании абсолютного новой серии электроавтомобилей серии э.

20 января в Китае состоялась онлайн-конференция производителя автомобилей JAC Motors. На ней представили новую стратегию компании и абсолютно новую модель кроссовера JS4.

Генеральный директор JAC International Дэвид Джанг объявил о "Новой эре 3.0 для подразделения легковых автомобилей".

Речь идет о введении новых стандартов качества при разработке и производстве автомобилей вместе с немецким Volkswagen. Также объявлено о сотрудничестве с стартапом NIO при создании абсолютно новой линейки автомобилей э-серии. Кроме того, анонсирован новый седан J-серии.

Также в тему: как на самом деле делают китайские автомобили

На презентации впервые была представлена новая модель кроссовера JAC JS4. Он олицетворяет новой подход к дизайну компании – резкие, рубленые формы, узкие светодиодные световые приборы, одновременно с сохранением фирменного стиля JAC.

Автомобиль оснащен полностью цифровой панелью приборов с возможностью анимации (как в Volkswagen и Peugeot), мультимедийной системой с подключением Car Play и полным набором систем безопасности (отслеживание рядности, слепых зон, панорамного обзора и т.д.).

JAC JS4 пока не электрический – имеет под капотом 1,5-литровый 147-сильный двигатель с турбонаддувом. Коробки передач – как механическая, так и вариатор на выбор. Автомобиль также оснащен системами предупреждения о открывания дверей, бесконтактным открыванием двери багажника и тому подобным.

Также интересно: Volkswagen охотно выкупить совместное предприятие VW-JAC

В Украине новый JAC JS4 появится в 2022 году. А в 2021 году украинцы увидят в автосалонах большой кроссовер JS8 и литбек J7.