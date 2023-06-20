На китайський електромобіль JAC Yiwei EV3 ще до початку офіційного продажу виробник отримав десять тисяч замовлень.

За неповний місяць з часу оголошення про попередній продаж JAC отримав 10 000 заявок на електричний Yiwei EV3. Відвантаження машини споживачам йде «з коліс», кількість охочих придбати недорогу економічну та надійну машину, цінник якої стартує з 89 000 юанів (463,5 тис. грн), постійно зростає.

Новачок з потужною акумуляторною батареєю отримав систему суперелектричного приводу «дев'ять в одному», систему кондиціювання повітря та систему захисту від зіткнення. Машина має дві версії електромотора.

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У першому випадку EV3 укомплектували 95-сильним електродвигуном (70 кВт) та батареєю на 41 кВт*г, що дозволяє проїхати 405 км. У більш потужному другому виконанні поставили 136-сильний електричний силовий агрегат (100 кВт) та акумулятор на 51,5 кВт*г. Запас ходу «велетня» доведено 505 км.

У EV3 є шість різних цінників, вартість залежить від комплектації. Фото: прес-служба Jac Group

Обидві моторні комплектації дозволяють розвивати максимальну швидкість 150 км/год. Машина при цьому стійка, легка у керуванні. На передній осі у неї стоїть підвіска McPerson, а на задній – торсіонна. На обох осях дискові гальма.

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З 17 червня центри обслуговування JAC Yiwei по всій країні почали передавати замовлені автомобілі споживачам. Власниками прем'єрного автомобіля за перші дні збуту стали понад три тисячі щасливчиків. Ще сім тисяч людей з числа перших записаних в чергу отримають свої машини до кінця цього тижня.

Не тісно, охайно і затишно – ось такий салон EV3 пропонує JAC Group покупцям. Фото: прес-служба Jac Group

Крім ціни привабливими виявилися умови придбання електрокара – субсидування покупки та розширене 60-місячне фінансування, яке компанія запропонувала споживачам на внутрішньому ринку.

На додаток до таких стимулів пішла довічна гарантія на три електричні компоненти, довічна безкоштовна допомога на дорозі, безкоштовна послуга з встановлення зарядного порту і як вишенька на торті – два роки безкоштовного трафіку інтернету для розваг (5 Гб на місяць).