У липні українці відвали перевагу електричним автомобілям з КНР.
За минулий місяць українці придбали 924 легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром.
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З цієї кількості: нових – 616 од.; вживаних – 308 од.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 83%.
Найпопулярніші моделі легковиків китайського походження, які у липні пройшли свою першу реєстрацію в Україні:
- Volkswagen ID.4 - 326 од.;
- Volkswagen ID.6 - 70 од.;
- DongFeng/Honda M-NV - 64 од.;
- Toyota BZ4X - 52 од.;
- Honda E - 50 од.;
- Chery Tiggo 4 - 27 од.;
- Chery Tiggo 2 - 24 од.;
- MG HS - 20 од.;
- Volkswagen ID.3 - 17 од.;
- Jetour X70 - 17 од.