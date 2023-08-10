У липні українці відвали перевагу електричним автомобілям з КНР.

За минулий місяць українці придбали 924 легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром.

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З цієї кількості: нових – 616 од.; вживаних – 308 од.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 83%.

Найпопулярніші моделі легковиків китайського походження, які у липні пройшли свою першу реєстрацію в Україні:

  • Volkswagen ID.4 - 326 од.;
  • Volkswagen ID.6 - 70 од.;
  • DongFeng/Honda M-NV - 64 од.;
  • Toyota BZ4X - 52 од.;
  • Honda E - 50 од.;
  • Chery Tiggo 4 - 27 од.;
  • Chery Tiggo 2 - 24 од.;
  • MG HS - 20 од.;
  • Volkswagen ID.3 - 17 од.;
  • Jetour X70 - 17 од.