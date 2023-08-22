Фотографии с тысячами забытых автомобилей на фотографиях из Китая облетели весь мир и только недавно стало известно, что это не складские запасы нераспроданных автомобилей.

На самом деле на всех фото изображены не новые электромобили, а уже изношенные и для сегодняшнего дня устаревшие по своим характеристикам. Это кладбище заброшенных автомобилей, которые со временем пойдут на утилизацию.

Подобные автокладбища есть практически во всех мегаполисах, их заполнение началось еще с 2019 года. Происхождение таких свалок прозаическое – это последствия довольно впечатляющего и бурного рынка совместного использования электромобилей. Нечто подобное было, когда Китай развертывал схемы совместного использования велосипедов. Вспомнили ли горы великов? Здесь – аналогично.

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Под проект совместного использования поездок в КНР учредили тысячи компаний, использовавших щедрые государственные стимулы. Однако в 2019 году поддержка была сокращена, и программа постепенно начала сворачиваться. Во-первых, палку в колеса этому почину вонзил отказ органов местных властей в предоставлении бесплатных парковочных мест. Во-вторых, на смену устаревшим технологиям пришли электромобили нового поколения.

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Указанные факторы практически положили конец программе совместного использования автомобилей, что привело большинство амбициозных стартапов к банкротству. Экономисты сочли, что модель совместного использования поездок с одной стороны была неудачной, но с другой она ускорила разработку более современных электромобилей и побудила население Китая покупать электротяговые машины в собственное пользование.

Теперь в мегаполисах ломают голову над тем, как утилизировать подержанные машины, количество которых ежедневно растет. Фото: italiador.com

В настоящее время КНР стала самым большим рынком в мире, на который приходится 60% мирового парка электромобилей современного уровня. Изображенные на фотографиях полностью электрические городские автомобили BJEV EC3 образца 2017 года считаются устаревшими и упокоятся на автомобильных кладбищах, отдав улицы и автомагистрали более новым электромобилям.

Частично на свалках есть совсем новые электромобили обанкротившихся компаний, аварийные и непроданные машины. Эксперты запечатлели на фото кучу кроссоверов Toyota bZ4x и хэтчбеков VW ID.3 без номерных знаков, припаркованных рядом с кучами подержанных седанов такси от Geely и BAIC.

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Также есть непроданные электромобили от Changan, не выдержавшие ценовую войну с Tesla, но у них, в отличие от подержанных машин из автопарков, есть все шансы найти новых владельцев.

В настоящее время местные власти ищут решение утилизации машин и особенно повторного использования драгоценных материалов после переработки аккумуляторов, поскольку столько ресурсов терять не очень резонно.