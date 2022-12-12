В Словакии начал работу центр ремонта украинской техники.

В Словакии приступил к работе центр ремонта военной техники для Украины. Об этом сообщил Кристиан Фрейдинг, руководитель специального штаба по Украине в министерстве обороны Германии во время визита в Кошице.

Центр работает в рамках межправительственного соглашения между Германией и Словакией.

Также интересно раньше эту технику ремонтировали в Литве.

Организацией ремонтной базы занимается компания-производитель вооружения Krauss-Maffei Wegmann.

В центре будут работать над восстановлением поврежденной или изношенной во время боевых действий техники, например САУ Panzerhaubitze 2000.

“Для нас это очень важный вклад в поддержку украинских вооруженных сил. Мы можем помочь обеспечить постоянную работоспособность систем вооружения, которые мы передали и так успешно использовали», – сказал Кристиан Фрейдинг.

Хаб расположен недалеко от границы между Словакией и Украиной.

Во время интенсивных боевых действий техника, в частности, PzH 2000, значительно изнашивается и требует качественного ремонта. Хотя ни одна САУ Panzerhaubitze 2000 из переданных Украине не была уничтожена. Зато техника показала себя в бою гораздо лучше, чем ожидалось.

"Украинцы высоко оценивают огневую мощь Panzerhaubitze 2000 и скорую готовность к огню после изменения позиции для предотвращения контратак", - говорится в сообщении агентства DPA, которое цитирует издание Saechsische.

Специалисты подробно изучают повреждения в результате боевых действий. Вместе с тем есть проблема с поставкой деталей для ремонта, поэтому решается вопрос: использовать их для ремонта украинской техники или той, которая есть на вооружении Бундесвера.

Также сообщают, что Германия передаст Украине высокоточные боеприпасы Vulcano. Несколько сотен боеприпасов должно быть поставлено в ближайшие месяцы.