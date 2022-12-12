У Словаччині почав працювати центр ремонту української техніки.

У Словаччині розпочав роботу центр ремонту військової техніки для України. Про це повідомив Крістіан Фрейдінг, керівник спеціального штабу з питань України в міністерстві оборони Німеччини під час візиту в Кошице.

Центр працює в рамках міжурядової угоди між Німеччиною та Словаччиною.

Також цікаво раніше цю техніку ремонтували у Литві

Організацією ремонтної бази опікується компанія-виробник озброєння Krauss-Maffei Wegmann.

У центрі працюватимуть над відновленням пошкодженої або зношеної під час бойових дій техніки, наприклад САУ Panzerhaubitze 2000.

“Для нас це дуже важливий внесок у підтримку українських збройних сил. Ми можемо допомогти забезпечити постійну працездатність систем озброєння, які ми передали і які так успішно використовували“, – сказав Крістіан Фрейдінг.

Хаб розташований недалеко від кордону між Словаччиною та Україною.

Під час інтенсивних бойових дій техніка, зокрема PzH 2000, значно зношується і потребує якісного ремонту. Хоча жодна САУ Panzerhaubitze 2000 з переданих Україні не була знищена. Натомість техніка показала себе в бою значно краще, ніж очікувалося.

“Українці високо оцінюють вогневу міць Panzerhaubitze 2000 і швидку готовність до вогню після зміни позиції для запобігання контратак“, – йдеться у повідомленні агенції DPA, яке цитує видання Saechsische.

Фахівці детально вивчають пошкодження внаслідок бойових дій. Разом з тим, є проблема з постачанням деталей для ремонту, тож вирішується питання: використовувати їх для ремонту української техніки чи тієї, яка є на озброєнні Бундесверу.

Також повідомляють, що Німеччина передасть Україні високоточні боєприпаси Vulcano. Кілька сотень боєприпасів мають бути поставлені в найближчі місяці.