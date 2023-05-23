Количество участков, на которых патрульные будут измерять скорость с помощью TruCAM — увеличивается.

На автомобильных дорогах страны появится 28 новых участков и будут изменены 24 участка, на которых патрульная полиция будет производить измерение скорости движения с помощью приборов TruCAM.

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Упомянутые новшества были обусловлены проведенным анализом аварийности на автодорогах. Такие участки появятся, прежде всего, на аварийно опасных отрезках автодорог и в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, совершенных из-за превышения разрешенной скорости движения.

В регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности, Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима транспортных средств не используются, а в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской — используются частично.

Так, с учетом военного положения и результатов проведенного анализа аварийности, в 327 участков внесены следующие изменения:

добавлено 28 новых участков,

внесены изменения в 27 участков,

удален из перечня 41 участок,

приостановлена работа на 54 участках.

Теперь на новых 260 участках автомобильных дорог сотрудники полиции будут осуществлять контроль за скоростным режимом транспортных средств с помощью 137 приборов TruCAM.