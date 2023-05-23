Кількість ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість за допомогою приладу TruCAM — збільшується.

На автомобільних дорогах країни з’явиться 28 нових ділянок та буде змінено 24 ділянки, на яких патрульна поліція здійснюватиме вимірювання швидкості руху за допомогою приладів TruCAM.

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Згадані нововведення були зумовлені проведеним аналізом аварійності на автодорогах. Такі ділянки з’являться насамперед на аварійно небезпечних відрізках автодоріг і в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод, що скоєнні через перевищення дозволеної швидкості руху.

У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються частково.

Тож, з урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу аварійності, до 327 ділянок внесені такі зміни:

додано 28 нових ділянок,

внесено зміни до 27 ділянок,

видалено з переліку 41 ділянку,

призупинено роботу на 54 ділянках.

Відтепер на нових 260 ділянках автомобільних доріг працівники поліції здійснюватимуть контроль за швидкісним режимом транспортних засобів за допомогою 137 приладів TruCAM.