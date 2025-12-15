Где купили больше всего электромобилей в ноябре

Несмотря на перманентные блэкауты в ноябре украинский автопарк пополнился более чем 11 тысячами легковых автомобилей на электротяге (BEV). Об этом сообщает Укравтопром. Спрос традиционно концентрируется в нескольких регионах, где доля импортируемых подержанных электромобилей остается доминирующей.

Наибольшие объемы регистраций электромобилей в ноябре зафиксированы в таких регионах:

Львовская область - 1620 автомобилей, из которых 89 процентов составляли подержанные электрокары.

Город Киев - 1595 регистраций, доля бывших в употреблении авто составила 50 процентов.

Киевская область - 876 автомобилей, из них 58 процентов с пробегом.

Днепропетровская область - 771 электромобиль, 61 процент из них бывшие в употреблении.

Одесская область - 652 регистрации, доля подержанных электрокаров составила 67 процентов.

В сегменте новых электромобилей самой популярной моделью на этих региональных рынках стал BYD Leopard 3, который продолжает активно наращивать присутствие в Украине.

Среди ввезенных из-за рубежа электромобилей с пробегом лидерство сохраняют модели Tesla. В Киеве, Киевской, Днепропетровской и Львовской областях чаще всего регистрировали Tesla Model Y. В Одесской области первенство среди подержанных электрокаров удерживает Tesla Model 3.

В целом статистика подтверждает, что рынок электромобилей в Украине продолжает расти за счет импорта автомобилей с пробегом, тогда как сегмент новых электрокаров постепенно формирует собственных бестселлеров.