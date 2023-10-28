Последнее воскресенье октября традиционно считается профессиональным праздником работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Однако его отмечают и те, кто с радостью садится за руль и считает себя настоящим любителем автомобилей.

Поздравляем всех, кто садится за руль и получает от этого процесса истинное удовольствие! Поздравляем и тех, кто строит дороги, мосты и путепроводы, кто их ремонтирует, зимой чистит от снега и гололедицы, а летом обкашивает и убирает.

Кстати говоря 5 лучших подарков для автомобилистов

Несмотря на войну, в некоторых городах 29 октября все-таки пройдут парады и выставки ретротехники, различные тематические мероприятия, конкурсы и викторины на знание Правил дорожного движения, истории мирового и отечественного автомобилестроения.

В столице также планируется ряд мер. В честь праздника Автомобилистов и дорожников 29 октября в парке на берегу Днепра состоится празднование, которое устраивают организаторы фестиваля Old Car Land. Там соберется ретросообщество города.

На Контрактовой площади автомобильный праздник пройдет под патронатом Киевского городского автомотоклуба (КМАМК). Там поклонники спортивных автомобилей тоже содержательно проведут время. Также организаторы будут собирать донаты на нужды ВСУ. Даже одна ваша гривна станет важным подспорьем нашим защитникам.

На всех событиях будет возможность сфотографироваться у раритетных и эксклюзивных автомобилей, пообщаться с владельцами, мастерами ремонта и специалистами тюнинга.

Организаторы двух мероприятий объявили о начале в 11 часов. Программа и вход повсюду свободны. А еще организаторы просили напомнить: не забывайте взять с собой термос кофе или чая.