Остання неділя жовтня традиційно вважається професійним святом працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства. Однак його відзначають і ті, хто з радістю сідає за кермо та вважає себе справжнім поціновувачем автомобілів.

Вітаємо усіх, хто сідає за кермо та отримує від цього процесу справжнє задоволення! Вітаємо й тих, хто будує дороги, мости і шляхопроводи, хто їх ремонтує, взимку чистить від снігу й ожеледиці, а влітку обкошує й прибирає.

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Попри війну, в деяких містах 29 жовтня все-таки відбудуться паради та виставки ретротехніки, різноманітні тематичні заходи, конкурси та вікторини на знання Правил дорожнього руху, історії світового та вітчизняного автомобілебудування тощо.

У столиці також планується ряд заходів. З нагоди свята Автомобілістів і дорожників 29 жовтня в парку на березі Дніпра відбудеться святкування, яке влаштовують організатори фестивалю Old Car Land. Там збереться ретроспільнота міста.

На Контрактовій площі автомобільне свято пройде під патронатом Київського міського автомотоклубу (КМАМК). Там шанувальники спортивних авто теж змістовно проведуть час. Також організатори збиратимуть донати на потреби ЗСУ. Навіть одна ваша гривня стане важливою підмогою нашим захисникам.

На всіх подіях буде можливість сфотографуватися біля раритетних та ексклюзивних автівок, поспілкуватися з їх власниками, майстрами ремонту і фахівцями тюнінгу.

Організатори двох заходів оголосили початок на 11 годину. Програма та вхід повсюди вільні. А ще організатори просили нагадати: не забувайте взяти з собою термос кави або чаю.