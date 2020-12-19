Напередодні новорічних свят багато хто шукає подарунки в останню хвилину. У цьому списку – п'ять найкращих аксесуарів, які користуються найбільшим попитом у найпопулярнішому інтернет-магазині світу.

Гель для чистки салону автомобілів - 9,99 доларів

Цей дивний на перший погляд гель насправді є чудовим інструментом для збирання пилу у всіх важкодоступних місцях автомобіля (та й у домі теж!) Він простий у використанні, має аромат лаванди, і за словами виробника, підходить для багаторазового використання. Все, що потрібно для початку очищення, - це вийняти шпаклівку з банки, трохи вимісити її руками, притиснути до поверхні, яку потрібно очистити, а потім повільно відшаровувати і спостерігати, як вона забирає пил.

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Щітка склоочисника, що відштовхує воду, 2 упаковки за 31,23 дол. США

Хтось із ваших знайомих скаржився на лобове скло, через яке погано видно вночі? Ймовірно, їм пора замінити склоочисники. Ці щітки склоочисників Rain-X Latitude мають кілька різних розмірів, а також забезпечують додатковий захист, наносячи на лобове скло водовідштовхувальне покриття, яке служить місяцями.

Снігова щітка - $ 8,84

Це одна з тих речей, яка потрібна майже кожному. Це найбільш популярний скребок для снігу.

Внутрішня підсвітка для авто - 23,99 доларів

Ця підсвітка стане чудовим подарунком для тих, хто любить змінювати салон свого авто. Світлові смуги підходять для будь-якої моделі автомобіля і можуть бути налаштовані за допомогою програми для смартфона. У них навіть є вбудований мікрофон, щоб вони могли синхронізуватися з музикою.

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Портативний автомобільний пилосмог - $ 34,99

Існують люди, в салоні авто яких, м'яко кажучи, не дуже чисто. Саме їм підійде хороший ручний пилосмог. То чому б не розірвати цю залежність та не подарувати йому цю річ?