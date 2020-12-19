В преддверии новогодних праздников многие ищут подарки в последнюю минуту. В этом списке – пять лучших аксессуаров, которые пользуются наибольшим спросом в самом популярном интернет-магазине мира.

Гель для чистки салона автомобилей – 9,99 долларов

Этот странный на первый взгляд гель на самом деле является замечательным инструментом для сбора пыли во всех труднодоступных местах автомобиля (да и в доме тоже!). Он прост в использовании, имеет аромат лаванды, и по словам производителя, подходит для многоразового использования. Все, что нужно для начала очистки, – это вынуть шпаклевку из банки, немного вымесить ее руками, прижать к поверхности, которую нужно очистить, а затем медленно отслаивать и наблюдать, как она забирает пыль.

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Щетка стеклоочистителя, которая отталкивает воду, 2 упаковки за 31,23 долл. США

Кто-то из ваших знакомых жаловался на лобовое стекло, через которое плохо видно ночью? Вероятно, им пора заменить стеклоочистители. Эти щетки стеклоочистителей Rain-X Latitude имеют несколько разных размеров, а также обеспечивают дополнительную защиту, нанося на лобовое стекло водоотталкивающее покрытие, которое служит месяцами.

Снежная щетка – $8,84

Одна из тех вещей, которая нужна почти каждому. Это наиболее популярный скребок для снега.

Внутренняя подсветка для авто – 23,99 долларов

Эта подсветка станет замечательным подарком для тех, кто любит менять салон своего авто. Световые полосы подходят для любой модели автомобиля и могут быть настроены с помощью программы для смартфона. В них даже есть встроенный микрофон, чтобы они могли синхронизироваться с музыкой.

Напомним, что даст автомобилистам сеть мобильной связи 5G

Портативный автомобильный пылесос – $34,99

Существуют люди, в салоне авто которых, мягко говоря, не очень чисто. Так почему бы не разорвать эту зависимость и не подарить им хороший ручной пылесос?