Где покупают запчасти для автомобилей в Украине

Точных исследований, сколько автомобилей сейчас в Украине нет. Исследование 2021 года приводит цифру в 245 авто на тысячу жителей. Это более чем вдвое меньше аналогичного показателя в ведущих странах ЕС.

Несмотря на это, аналитика OLX демонстрирует ежегодный рост количества объявлений о продаже автозапчастей. Например, с 2022 по 2023 год количество объявлений о продаже запчастей на платформе выросло на 9%. Сегодня OLX – это крупнейшая площадка для выбора и продажи запчастей и деталей для авто.

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Традиционно наиболее востребованными среди автомобилистов являются кузовные детали и элементы. Например, бамперы, которых в прошлом году было более 200 тысяч объявлений. Медианная стоимость этого элемента кузова на OLX составляет 3 200 грн. С 2020 года цена выросла на 60%.

Вторыми по популярности идут двигатели в сборе. Кроме этого, это одни из самых дорогих деталей по средней цене. В этом году медианная стоимость целого двигателя составляет более 14,5 тыс. гривен. В то же время рост цен за последние пять лет не такой значительный – около 9%.

Элементы автомобильной оптики также часто покупают и продают украинцы. В 2023 году на OLX было почти 180 тыс. объявлений о продаже передних фар и 94 тыс. – о продаже задних фонарей. Медианная цена сейчас для передних составляет 3 тыс. грн, а задних – 1,3 тыс. грн. Цены выросли на 20 и 10% соответственно.

Трансмиссии, капоты и крылья – также в топе поиска среди автозапчастей на OLX. Медианная стоимость для КПП составляет 6 тыс. грн, капота – 4 тыс. грн, а крыльев – 2 тыс. грн.

Относительно самых популярных марок авто, запчасти к которым продаются на платформе OLX, то лидерами являются большая немецкая четверка: Audi, BMW, VW и Mercedes-Benz. Суммарно на четырех это более 450 тыс. объявлений на платформе. Из этого перечня наибольшим спросом среди поисковиков пользуются запчасти к Volkswagen, ведь они также чаще всего подходят и к другим маркам концерна – Audi, Skoda и Seat.

Следом по популярности идут запчасти к Ford, Renault, Opel, Nissan. Среди них наибольшим спросом пользуется Renault, что можно объяснить большим количеством авто этой марки на дорогах Украины.

Приобрести запчасти безопасно на OLX можно с помощью сервиса OLX Доставка. Он позволяет покупателю проверить товар в почтовом отделении. Например, вы можете проверить целостность фар, соответствие детали вашим требованиям и тому подобное. Продавать с OLX Доставкой также удобно: если вы продали товар, а покупателю он не подошел, то отправление вернется к вам бесплатно.