Де купують запчастини для автомобілів в Україні

Точних досліджень, скільки автомобілів зараз в Україні немає. Дослідження 2021 року наводить цифру у 245 авто на тисячу мешканців. Це понад вдвічі менше за аналогічний показник у провідних країнах ЄС.

Попри це, аналітика OLX демонструє щорічне зростання кількості оголошень про продаж автозапчастин. Наприклад, з 2022 по 2023 рік кількість оголошень про продаж запчастин на платформі зросла на 9%. Сьогодні OLX – це найбільший майданчик для вибору та продажу запчастин та деталей для авто.

Також цікаво який середній вік автомобіля в українському автопарку

Традиційно найбільш затребуваними серед автомобілістів є кузовні деталі та елементи. Наприклад, бампери, яких торік було понад 200 тисяч оголошень. Медіанна вартість цього елементу кузова на OLX становить 3 200 грн. З 2020 року ціна виросла на 60%.

Другими за популярністю йдуть двигуни в зборі. Крім цього, це одні з найдорожчих деталей за середньою ціною. Цього року медіанна вартість цілого двигуна складає понад 14,5 тис. гривень. Водночас зростання цін за останні п’ять років не таке значне — близько 9%.

Елементи автомобільної оптики також часто купують та продають українці. У 2023 році на OLX було майже 180 тис. оголошень про продаж передніх фар та 94 тис. – про продаж задніх ліхтарів. Медіанна ціна зараз для передніх складає 3 тис. грн, а задніх – 1,3 тис. грн. Ціни зросли на 20 та 10% відповідно.

Трансмісії, капоти та крила — також в топі пошуку серед автозапчастин на OLX. Медіанна вартість для КПП становить 6 тис. грн, капота – 4 тис. грн, а крил – 2 тис. грн.

Щодо найпопулярніших марок авто, запчастини до яких продаються на платформі OLX, то лідерами є велика німецька четвірка: Audi, BMW, VW та Mercedes-Benz. Сумарно на чотирьох це понад 450 тис. оголошень на платформі. З цього переліку найбільший попит серед пошукачів мають запчастини до Volkswagen, адже вони також найчастіше підходять і до інших марок концерну – Audi, Skoda та Seat.

Слідом за популярністю йдуть запчастини до Ford, Renault, Opel, Nissan. Серед них найбільший попит має Renault, що можна пояснити великою кількістю авто цієї марки на дорогах України.

Придбати запчастини безпечно на OLX можна з допомогою сервісу OLX Доставка. Він дозволяє покупцю перевірити товар у поштовому відділені. Наприклад, ви можете перевірити цілісність фар, відповідність деталі вашим вимогам тощо. Продавати з OLX Доставкою також зручно: якщо ви продали товар, а покупцю він не підійшов, то відправлення повернеться до вас безкоштовно.