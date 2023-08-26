В северных странах Европы в результате дорожных аварий умирают вдвое реже, чем на востоке континента.

Статистика ДТП в разных странах имеет определенные особенности, и только сейчас стали известны точные данные по количеству аварий в ЕС в течение 2021 года. И они неутешительны: количество погибших в ДТП в ЕС возросло на 6% по сравнению с 2020 годом (19 917 смертей по сравнению с 18 834).

Это изменило тенденцию к стабильному падению, которое наблюдалось в течение предыдущего десятилетия. Рост в 2021 году произошел после беспрецедентного падения в 2020 году, которое стало следствием ограничений по COVID-19, повлиявших на пассажирский транспорт.

Также интересно в Украине тоже выросло количество погибших в ДТП

В 2021 году в ЕС было в среднем 45 смертельных случаев на миллион жителей.

Учитывая численность населения каждой страны ЕС, самые низкие показатели смертности на дорогах в 2021 году наблюдались на Мальте (17 жертв ДТП на миллион жителей), Швеции (20) и Дании (22).

Напротив, самые высокие показатели зафиксированы в Румынии (93 жертвы ДТП на миллион жителей), за ней следуют Болгария (81) и Латвия (78).