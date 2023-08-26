В північних країнах Європи внаслідок дорожніх аварій помирають вдвічі рідше, аніж на сході континенту.

Статистика ДТП у різних країнах має певні особливості, тож лише зараз стало відомі точні дані з кількості аварій в ЄС протягом 2021 року. І вона невтішна: кількість загиблих у ДТП в ЄС зросла на 6% порівняно з 2020 роком (19 917 смертей порівняно з 18 834).

Це змінило тенденцію стабільного падіння, яке спостерігалося протягом попереднього десятиліття. Зростання у 2021 році відбулося після безпрецедентного падіння у 2020 році, яке стало наслідком обмежень щодо COVID-19, які вплинули на пасажирський транспорт.

Також цікаво в Україні теж виросла кількість загиблих у ДТП

У 2021 році в ЄС було в середньому 45 смертельних випадків на мільйон жителів.

З огляду на чисельність населення кожної країни ЄС, найнижчі показники смертності на дорогах у 2021 році спостерігалися на Мальті (17 жертв ДТП на мільйон жителів), Швеції (20) і Данії (22).

Навпаки, найвищі показники зафіксовано в Румунії (93 жертви ДТП на мільйон жителів), за нею йдуть Болгарія (81) і Латвія (78).