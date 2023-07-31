За пів року в Україні у ДТП загинуло 1314 осіб.

За даними патрульної поліції, з січня по червень 2023 року в Україні внаслідок ДТП загинуло 1314 та було травмовано 12 755 осіб.

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Отже, порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість смертельних випадків на дорогах збільшилась на 15,3%, а травмування майже на 43%.