За пів року в Україні у ДТП загинуло 1314 осіб.
За даними патрульної поліції, з січня по червень 2023 року в Україні внаслідок ДТП загинуло 1314 та було травмовано 12 755 осіб.
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Отже, порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість смертельних випадків на дорогах збільшилась на 15,3%, а травмування майже на 43%.
- Найчастіше у ДТП гинули через перевищення безпечної (не встановленої) швидкості (675 осіб).
- Другою за кількістю загиблих причиною є порушення правил маневрування (210 осіб).
- На третьому місці цієї сумної статистики - перехід пішоходів у невстановлених місцях (92 особи).
- Найбільша кількість загиблих у ДТП – водії та пасажири автотранспортних засобів – 893 особи.
- Ця ж категорія домінує і серед травмованих – більше 10 тис. осіб.