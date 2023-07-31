За полгода в Украине в ДТП погибли 1314 человек.
По данным патрульной полиции, с января по июнь 2023 года в Украине в результате ДТП погибли 1314 и травмированы 12 755 человек.
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество смертельных случаев на дорогах увеличилось на 15,3%, а травмирование почти на 43%.
- Чаще всего в ДТП погибали из-за превышения безопасной (не установленной) скорости (675 человек).
- Второй по количеству погибших причиной является нарушение правил маневрирования (210 человек).
- На третьем месте этой печальной статистики – переход пешеходов в неустановленных местах (92 человека).
- Наибольшее количество погибших в ДТП – водители и пассажиры автотранспортных средств – 893 человека.
- Эта же категория доминирует и среди травмированных – более 10 тысяч человек.