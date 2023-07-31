За полгода в Украине в ДТП погибли 1314 человек.

По данным патрульной полиции, с января по июнь 2023 года в Украине в результате ДТП погибли 1314 и травмированы 12 755 человек.

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество смертельных случаев на дорогах увеличилось на 15,3%, а травмирование почти на 43%.