За полгода в Украине в ДТП погибли 1314 человек.

По данным патрульной полиции, с января по июнь 2023 года в Украине в результате ДТП погибли 1314 и травмированы 12 755 человек.

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество смертельных случаев на дорогах увеличилось на 15,3%, а травмирование почти на 43%.

  • Чаще всего в ДТП погибали из-за превышения безопасной (не установленной) скорости (675 человек).
  • Второй по количеству погибших причиной является нарушение правил маневрирования (210 человек).
  • На третьем месте этой печальной статистики – переход пешеходов в неустановленных местах (92 человека).
  • Наибольшее количество погибших в ДТП – водители и пассажиры автотранспортных средств – 893 человека.
  • Эта же категория доминирует и среди травмированных – более 10 тысяч человек.