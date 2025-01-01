Где в Киеве стоят полицейские с TruCam: список адресов

Превышение разрешенной скорости инспекторы фиксируют с помощью прибора TruCam на тех участках дороги, где МВД считает нужным это делать. Список адресов опубликовала Патрульная полиция Киева.

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В городе Киеве патрульные осуществляют измерения скорости по следующим адресам:

проспект Николая Бажана;

проспект Берестейский;

Набережное шоссе;

проспект Броварской;

проспект Академика Палладина;

Столичное шоссе;

Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской);

улица Академика Заболотного;

улица Борщаговская;

проспект Соборности;

Новоирпенская трасса;

Гостомельское шоссе;

бульвар Леси Украинки.

За превышение установленной скорости на 20-50 км/ч штраф составляет 340 грн. За превышение более чем на 50 км/ч штраф увеличивается до 1700 грн.