Где в Киеве стоят полицейские с TruCam: список адресов

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Превышение разрешенной скорости инспекторы фиксируют с помощью прибора TruCam на тех участках дороги, где МВД считает нужным это делать. Список адресов опубликовала Патрульная полиция Киева.
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В городе Киеве патрульные осуществляют измерения скорости по следующим адресам:
- проспект Николая Бажана;
- проспект Берестейский;
- Набережное шоссе;
- проспект Броварской;
- проспект Академика Палладина;
- Столичное шоссе;
- Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской);
- улица Академика Заболотного;
- улица Борщаговская;
- проспект Соборности;
- Новоирпенская трасса;
- Гостомельское шоссе;
- бульвар Леси Украинки.
За превышение установленной скорости на 20-50 км/ч штраф составляет 340 грн. За превышение более чем на 50 км/ч штраф увеличивается до 1700 грн.