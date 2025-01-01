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Где в Киеве стоят полицейские с TruCam: список адресов

Измерение скорости с помощью прибора TruCam имеет ряд ограничений. Одно из таких ограничений: утвержденный МВД перечень участков дорог.
Где в столице стоят полицейские с TruCam - Auto24
Евгений Гудущан
logo23 июля, 19:30
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Превышение разрешенной скорости инспекторы фиксируют с помощью прибора TruCam на тех участках дороги, где МВД считает нужным это делать. Список адресов опубликовала Патрульная полиция Киева.

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В городе Киеве патрульные осуществляют измерения скорости по следующим адресам:

  • проспект Николая Бажана;
  • проспект Берестейский;
  • Набережное шоссе;
  • проспект Броварской;
  • проспект Академика Палладина;
  • Столичное шоссе;
  • Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской);
  • улица Академика Заболотного;
  • улица Борщаговская;
  • проспект Соборности;
  • Новоирпенская трасса;
  • Гостомельское шоссе;
  • бульвар Леси Украинки.

За превышение установленной скорости на 20-50 км/ч штраф составляет 340 грн. За превышение более чем на 50 км/ч штраф увеличивается до 1700 грн.

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